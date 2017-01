Lai jauns bizness spētu zelt un plaukt, tikai ar tā dibināšanu diemžēl vien nebūs gana. Laikam ejot radīsies vajadzība uzņēmumu regulāri attīstīt, domāt, kā papildināt un uzlabot piedāvājumu klāstu eurojackpot. Šādos gadījumos bieži vien noder investoru piesaiste no malas.

Izredzes iegūt riska kapitālu sava start-up uzņēmuma izveides stadijā ir aptuveni viena pret 4000. Katru gadu daudzi starptautiski jaunie vadītāji jautā, kas ir labākais veids, kā piesaistīt kapitālu, kas ir vajadzīgs, lai izveidotu un palielinātu uzņēmumus. Vispirms ir nepieciešams atrast un sastādīt potenciālo investoru sarakstu. Nenoliedzami dažreiz ir grūti atrast precīzu un pilnīgu sarakstu ar visiem investoriem, kuri būtu gatavi investēt riska kapitālā un privātā kapitāla struktūrās. Taču ir vērts ieguldīt šāda tirgus izpētē. Jo tuvāk investors atrodas, jo labāk. Investori parasti neiegulda jaunizveidotos uzņēmumos, kuri atrodas tālu no to mītnes pilsētas. Viņi vēlas, lai ieguldītie uzņēmumi atrodas “radara attālumā”. Tāpēc nepieciešams koncentrēt savus centienus investoru meklējumiem netālu no jūsu uzņēmuma atrašanās vietas vai reģiona, kurā jūs taisāties attīstīt savu biznesu.

Arī Latvijā tāpat kā citviet pasaulē investorus var iedalīt divās galvenajās grupās – riska kapitāla fondi un privātie investori (šos nereti dēvē arī par, tā saucamajiem, biznesa eņģeļiem). Ir iespēja pievērsties arī Eiropas Savienības fondam un tā esošajiem piedāvājumiem privātā biznesa attīstības atbalstam. Riska kapitāla fonds, ieguldot līdzekļus tavā uzņēmumā, kļūs arī par tava biznesa līdzīpašnieku. Tas nozīmē, ka riska kapitāla fonda pārstāvji aktīvi iesaistīsies tava biznesa attīstībā. Tajos gadījumos, kad uzņēmuma attīstība ir norisējusi veiksmīgi, fonds parasti savu biznesa daļu izvēlas pārdot un ar šo darījumu atpelnīt iepriekš attīstībā ieguldīto summu. Jārēķinās, ka riska kapitāla fonds savu daļu var pārdot jebkuram interesentam, ne tikai atpakaļ īpašniekam. Savukārt, privātie biznesa investori visbiežāk ir ar lieliem naudas līdzekļiem apveltītas privātpersonas, kuras mēdz ieguldīt naudu dažādos uzņēmumos, tomēr līdzīgi kā riska kapitāla fonda gadījumā, privātie investori izrādīs lielu vēlmi līdzdarboties uzņēmuma ikdienas dzīvē un stratēģisko lēmumu pieņemšanā. Ja izdosies atrast investorus savā reģionā, tad tālāk būs jādomā par to, kā ieinteresēt potenciālos investorus savā uzņēmējdarbībā. Tam noderēs izcili izstrādāts uzņēmuma turpmāko gadu darbības plāns, personīgā pārliecinātība par savu uzņēmuma idejām un kopējo lietderību. Tas, kādi ieguvumi uzņēmumam gaidāmi nākotnē, kā arī ar uzņēmuma pašreizējā vadītāja un viņa komandas pašatdeve darbā un degsme. Investori noteikti novērtēs un ņems vērā arī izstrādātā piedāvājuma oriģinalitāti, inovāciju esamību, biznesa orientēšanos gan uz vietējo, gan ārzemju tirgu.

Reizēm ir vērts paskatīties arī uz mazliet vienkāršākiem risinājumiem kā laimēt loterijā, jo vienmēr pieejami un aktuāli var būt arī aizdevumi kā fiziskām personām, tā arī juridiskām personām – uzņēmumiem. Tas noderēs, ja vēlēsieties lēmumu pieņemšanas grožus atstāt savās rokās. Finanšu aizdevumus piedāvā ne tikai bankas, bet arī neskaitāmi ne-banku jeb privātie kreditori un ātro aizdevumu finanšu uzņēmumi. Protams, jārēķinās ar to, ka, ja aizņēmumu summas plānojas būt lielas, tad arī lielas būs procentu likmes šādam aizdevumam. Nereti kredītiestāde no biznesa vadītāja pieprasīs ķīlu, kas varētu būt arī kā galvojums vai konkrēta drošības nauda. Lai aizdevums tiktu apstiprināts un izmaksāts, uzņēmuma vadībai būs nepieciešams pamatot tā vajadzību, attīstības perspektīvas, kuras pavērtu aizdevuma piešķiršana un papildus naudas plūsma uzņēmumā. Un noteikti nevajag aizmirst svarīgāko – vienmēr jāatceras, ka aizdevums tuvākā vai tālākā laikā būs jāatmaksā ar uzviju.