Atjaunojamā enerģija no zemes

Iegūto enerģiju no zemes zinātniskāk sauc par ģeotermālo enerģiju. Par šo enerģijas iegūšanas veidu vidusmēra cilvēks visdrīzākais ir dzirdējis vismazāk. Arī Latvijā to iegūst, taču gluži kā daudzviet citur šis iegūšanas veids nav tik populārs un ir nepieciešami papildus pētījumi, lai to padarītu pēc iespējas efektīvāku.

No zemes dzīlēm iegūtā siltuma enerģija ir krasti zemes ieži. To temperatūra var sasniegt 270 oC un vairāk, bet pašu zemes dzīļu temperatūra ir ap 6000 0C. Visbiežāk iežu siltums palīdz pārvērst ūdeni tvaikā kas tālāk tiek izmantots elektrības ražošanai vai apsildīšanai. Šādu procesu visbiežāk dara elektrostacijas, kas ir paredzētas šim nolūkam. Ģeotermālās stacijas izmanto ģeneratoru un turbīnu darbināšanai, kā arī tiek izmantots iegūtais karstais ūdens. Interesants ir fakts, ka ja karstais ūdens atrodas tuvu virsmai, to izmanto arī kā siltuma avotu, lai apsildītu celtnes vai veiktu daudz ierastākus darbus kā siltumnīcu stādu audzēšanai, industriālos procesos kā piena pasterizēšana. Pāris šādas vietas ir arī Latvijā, visvairāk Kurzemes rajonā.

BTW – ja jus gribat izmēģināt veiksmi kazino, tad noteikti jaapmeklē Grieķijas vai Somijas Online spelu zales!

Kā populāras ģeotermālās enerģijas izmantošanas valstis var minēt Īslandi un Jaunzēlandi. Līdz ar to var saprast, ka šādu enerģiju parasti izmanto seismiski aktīvajos rajonos, kur notiek plātņu kustība, līdz ar to arī iegūt karstus iežus ir daudz vienkāršāk. Kopumā ap 20 valstu izmanto šo elektroenerģijas un siltuma iegūšanas veidu.

Attiecībā uz šāda veida enerģijas iegūšanas veidu ir jāmin fakts, ka tā nemaz nav tik jauna, jo tiek vairāk vai mazāk izmantota jau vairākus gadu tūkstošus. Šis resurss ir pieejams praktiski neizsmeļamu laiku, kamēr vien sakarsušie ieži būs karsti, bet ģeotermālā enerģija no viena avota tomēr var negaidīti pazust. Līdz ar to ir nepieciešams izveidot jaunu iegūšanas vietu, kas nozīmē papildus izdevumus un laiku, kas jāpatērē, lai visu sagatavotu atbilstoši prasībām.

Ģeotermālo enerģiju var izmantot gan sadzīves, gan industriālajām vajadzībām. Tā ir svarīga alternatīva, lai nebūtu jāizmanto izsmeļamos jeb neatjaunojamos dabas resursus, kuri jau tā pasaulē ik gadu turpina sarukt. Tāpat tai ir arī dažādi citi plusi, piemēram, ja tā tiek iegūta un izmantota pareizi, tā nepiesārņo vidi un nerada siltumnīcas efektu. Tāpat arī vizuāli daudz no enerģijas iegūšanai nepieciešamajām celtnēm un pārējās aparatūras nevar nemaz redzēt virszemē, jo lielākā daļa atrodas pazemē. Pretēji saules u.c. enerģijas iegūšanas veidiem, to ir iespējams ražot 24/7 jebkurā gadalaikā utt., līdz ar to nodrošinot nepārtrauktu enerģijas ražošanu. Tādā veidā ir iespējams nodrošināt to, ka elektrība tā vienkārši nepazudīs un to būs iespējams veiksmīgi katram izmantot. Tomēr jāmin arī fakts, ka atbilstošu ģeotermālo staciju izbūve ir dārga. Līdz ar to ir vairāk nekā skaidrs, kāpēc Latvijā šāds atjaunojamās enerģijas ieguves variants nav sevišķi aktuāls, bet tie, kuri ir atraduši risinājumu, to veiksmīgi izmanto salīdzinoši ilgu laiku. Attiecībā uz Latviju tam ir potenciāls pār saules u.c. enerģiju tādā ziņā, ka tās ieguve ir nemainīga arī ziemas mēnešos u.c., kad citu iegūšanas avotu efektivitāte ievērojami samazinās. Var teikt, ka praktiski jebkurš atjaunojamās enerģijas veids ir lietderīgs, jo atstāj ievērojami mazāk negatīvu iespaidu uz dabu, ko gan nevar teikt par izsmeļamo resursu izmantošanu kā akmeņogles, nafta u.c. Par to var pārliecināties katrs, apskatoties dažādus pētījumus, attēlus u.c. informāciju, kas tikai apstiprina zināmo faktu daudzās valstīs.