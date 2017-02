Destilēts ūdens izraisa daudzus strīdīgus argumentus. Par to ir ziņas, ka ir ļoti izdevīgs, bet tajā pašā laikā citi apgalvos, ka var izraisīt veselības problēmas. Kāda ir patiesība par destilētu ūdeni? Un kā tas ietekmē cilvēka veselību? Par to visu lasi zemāk rakstā.

Destilēts ūdens ir ūdens, kas ir attīrīts, izmantojot destilāciju. Destilācija ir process, kad ūdenim uzkarsējot, rodas tvaiki, kuri nokļūst citā konteinerī. Tvaiki vēlāk pārvēršas par šķidrumu, kas ir atbrīvots no visiem piemaisījumiem, minerālvielām, un citām vielām. Ūdens destilēšana ir apmēram tūkstošus gadu veca prakse. Sākotnēji, destilēšanas gala rezultātā ūdens, kurš tika iegūts no jūras ūdens izņemti sāļi. Šobrīd, to izmantošana pieprasa atbrīvoties no visiem minerāliem, un tas tiek lietots ķīmijas laboratorijās, slimnīcās, automobiļu apkopei un akvārijos. Tas tiek izmantos arī kā dzēriens mājsaimniecībā, tāpat kā krāna ūdeni vai pudelēs nopērkamo ūdeni. Turklāt, destilētu ūdeni izmanto arī alus ražošanā, piemēram, Pilzenes alus.

Destilētam ūdenim var būt dažādas priekšrocības, salīdzinājumā ar cita veida ūdeni:

Tas nesatur nekādas ķīmiskas vielas un toksīnus. Vairums valstu uzrauga, lai krāna ūdens būtu pēc noteiktajiem standartiem. Tomēr drošības līmenis nav noteikts visām ķimikālijām, ieskaitot pesticīdus un herbicīdus. Viens pētījums ir atklājis, ka dzeramajā ūdenī ir sastopami līdz pat 13 dažādiem herbicīdu savienojumiem. Turklāt, daži pētnieki uzskata, ka pašreizējās skrīninga metodes nevar precīzi noteikt potenciālo toksisko vielu saturu ūdenī. Pesticīdu un citu ķīmisko vielu koncentrācija krāna ūdenī ir atkarīga no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un regulatīvās aģentūras konkrētā valstī. Turpretī, destilēts ūdens nesatur nekādus pesticīdus un herbicīdus, kā arī citas ķimikālijas. Pareizi destilēts ūdens ir 100% tīrs ūdens.

Tas nesatur nekāda veida baktērijas. Krāna ūdens Rietumu valstīs bieži vien ir galējās normas robežās starp drošības ierobežojumiem, jo tas var saturēt baktērijas, vīrusus un citus mikrobus. Mikrobi nelielos daudzumos atrodami gandrīz visos sabiedriskā dzeramā ūdens apgādes vietās visā pasaulē. Reizēm tas var tikt arī īslaicīgi un nejauši piesārņots. Pat neliels baktēriju daudzums ūdenī var radīt veselības apdraudējumu cilvēkam, novājinot imūnsistēmu. Tāpēc, destilēšanas laikā ūdens tiek atbrīvots no visām baktērijām un citiem organismiem, kas dažkārt ir atrodami dzeramajā ūdenī.

Tas nesatur hloru. Jau vairāk nekā 100 gadus, hlors tiek izmantots kā dezinfekcijas līdzeklis dzeramajā ūdenī. Tas parasti tika uzskatīts par drošu un efektīvu baktēriju un slimību izraisošu vielu iznīcinātāju, kas izplatās pa ūdeni. Tomēr hlora reakcijas ar dažādiem savienojumiem, kas var atrasties ūdenī var radīt potenciāli toksiskuma risku. Daži eksperti uzskata, ka tas var palielināt arī risku saslimt ar vēzi.

Esam nonākuši pie gala jautājuma – vai mums vajadzētu dzert destilētu ūdeni, vai pilnībā pietiek ar krāna ūdeni? Dzeramais destilētais ūdens nešķiet, ka būtu ar negatīvām sekām uz veselību Dažiem cilvēkiem var nepatikt tā garša, tāpēc tas netiek izmantots ēdiena gatavošanas procesā. Tomēr, tas nav kaitīgs un pat var būt ļoti noderīgs cilvēka novājinātai imūnsistēmai. Tas, vai dzert vai nedzert destilētu ūdeni ir katra cilvēka personīgā izvēla.