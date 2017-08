Donalda Trampa attieksme pret sporta derību azartspēlēm

Donalds Tramps jau kopš savas ievēlēšanas ir izcēlies ar visai neparastiem apgalvojumiem attiecībā uz neeksistējošu globālo sasilšanu u.c., ir vērts arī apskatīties, ko viņš ir teicis par azartspēlēm un konkrētām par sporta derībām, kas ir ļoti pretrunīgs temats sevišķi Amerikā.

Kazino nozares lobisti slēdz derības, ka jaunievēlētais Donalds Tramps radīs jaunu vēsturi. Kā kazino magnāts un oportūnistisks uzņēmējs viņš var būt galvenais iemesls, lai atceltu ilgo federālo aizliegumu nodarboties ar sporta derībām Amerikā. Kopš 1992. gada, kad federālā valdība ir pieņēmusi Profesionālā un Amatieru sporta aizsardzības likumu, ilgmūžība kopš 1992. gada ir bijusi nelikumīga. Pašlaik tikai četras valstis — Nevada, Delavēra, Oregona un Montāna — ir tiesīgas piedāvāt sporta derības.

Pēdējos gados Amerikā ir pastiprinājusies legālu sporta spēļu nozare, uz ko attiecas nodokļu un federālas vai valsts noteikumi, lielā mērā pateicoties valsts atbalstam no prominentiem cilvēkiem, piemēram, NBA komisāra Ādama Silvera (Adam Silver).

Sporta derību aizstāvji aicina Trampu izteikt savu balsi debatēs. Viņš ir zināms arī kā bijušais kā kazino īpašnieks Lasvegasā un Atlantiksitijā, līdz ar to šī nozare viņam noteikti nav sveša. Cilvēki nonāk atšķirīgā interešu lokām, piemēram, starp raidorganizācijām, atsevišķu sporta komandu īpašniekiem, azartspēļu atkarīgajiem, vienkāršajiem iedzīvotājiem, kas dzīvo šādu iestāžu tuvumā. Tie, kuri gūst peļņu no sporta derībām, noteikti uzskata, ka likums, kas aizliedz tās ir neveiksmīgs. Kopš tā ir pagājuši jau vairāk nekā 25 gadi, līdz ar to ir cilvēki, kas uzskata, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Viens no tiem ir Džefs Frīmens (Geoff Freeman), Amerikas spēļu asociācijas priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Lai gan likumdevēji un atbalstītāji, kas cīnījās par 1990. gadu aizliegumu, apgalvoja, ka tiesību akti aizsargās pret korupciju konkrētajā sporta nozarē, to uzskats ir mainījies. Šodien kritiķi apgalvo, ka tieši šis aizliegums ir atbildīgs par milzīga nelikumīgā sporta azartspēļu tirgus izveidi desmitiem miljardu dolāru apmērā. Un protams, ka ja ir iesaistītas tik milzīgas summas, to ir grūti apkarot. Amerikas spēļu asociācija, lobēšanas organizācija, kurai ir spēcīga balss valsts galvaspilsētā, lēš, ka katru gadu tiek veiktas 150 miljardu USD nelegālajās derībās.

Bez NBA komisāra Silvera sabiedrības atbalsta legalizācijas gadījumā pastāv arī citas pazīmes, ka sporta uzņēmums var būt gatavs pārskatīt šo aizliegumu. NHL nesen apstiprināja, ka paplašināsies komandu izveide tieši Lasvegasā.

Pats Donalds Tramps neatbildēja uz vairākiem lūgumiem sniegt komentārus par šo tēmu, tomēr viņš vismaz divas reizes ir izteicis nostāju attiecībā uz sporta derību nozari un par viņa legalizācijas atbalstu. Viņš vienkārši izteicās, ka sporta totalizatori un fantāzijas sporta spēles ir labas, jo tās notiek jebkurā gadījumā. Neatkarīgi no tā, vai kāds piedalās legalizētās sporta derībās vai nelegalizētās, tās tik un tā notiek. 1993. gada intervijā, Tramps, kuram tobrīd piederēja kazino ķēdes (apostas online portugal – casinopt24) Atlantiksitijā, Ņūdžersijā, paziņoja, ka “tev ir jābūt” par labu legalizētām sporta derībām. Viņš arī piebilda, ka ir svarīgi saglabāt nodokļus zemus, jo tas ir svarīgi gados vecākiem iedzīvotājiem un lai bukmeikerus turētu ārpus uzņēmējdarbības.

Sporta derības ir azartspēļu veids, kas pagājušajā gadsimtā Amerikā bija ļoti populārs un arī tagad dažādās vietās var novērot līdzīgus to paveidus. Tajā skaitā arī televizorā var manīt reklāmas ar prognozēm, aicinot cilvēkus izdarīt savas balsis. Par to legalizēšanu noteikti turpināsies debates, sevišķi, ja Tramps izrādīs vēl lielāku interesi un zaļo gaismu šai jomai.