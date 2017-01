Par kādiem iepirkumiem mēs noklusējam saviem vecākiem?

Vai kādreiz esi veicis pirkumus, par kuriem nevēlies publiski stāstīt? Mēs tērējam naudu visādos veidos un par dažām no darbībām vēlamies paturēt slepenībā. Galvenais, lai pats saproti kur un kā aiziet tava nauda. Taču, ja dzīvo kopā ar ģimeni, bērniem un esi precējies – slepeni izdevumi var radīt problēmas. Tavs dzīvesbiedrs var sākt apšaubīt licuadora, kāpēc rodas naudas iztrūkumi kopīgā bankas kontā. Vai, piemēram, taviem vecākiem varētu būt jautājums, kā tas ir iespējams, ka tev ir darbs, taču tava nauda ir pazudusi jau pēc piecām minūtēm.

Saskaņā ar Amerikā pētītajiem datiem, 53% pieaugušo atzīst, ka “vienmēr” vai “bieži” slēpj savus tēriņus no mīļotā cilvēka, un vidējā šāda summa ir 264 dolāri mēnesī. Viņi mēdz slepeni tērēt naudu, lai izvairītos no iespējamiem argumentiem. Aptuveni 10% atzina, ka slēpj vairāk kā 1000 dolārus mēnesi, taču 28% atklāja, ka viņiem ir slepens bankas konts, lai atvieglotu savus izdevumus. Daži no mums nedaudz uztraucas, kas runa ir par izdevumiem un tiek stāstīti baltie meli. Kādi ir biežākie izdevumi, kāpēc cilvēki slēpj savas finanses?

Kosmētikas produkti

Daudz vīrieši būtu pārsteigti, ja uzzinātu, cik kosmētikas produkti daudz maksā, un, ka patiešām daudzas sievietes to visu arī iegādājas. Acīmredzami, summa ir pietiekami liela, lai to saglabātu noslēpumā. Aptuveni 2% no aptaujātajām atzina, ka viņas slepeni iegādājas skaistumkopšanas produktus. Lai gan domāju, ka vīriešus pat neuztrauc skaistumkopšanas produktu izmaksas, līdz brīdim, kad budžetā iestājas liels neizprotams robs.

Alkohols

Ir patiesi grūti samierināties ar to summu, ko esi iztērējis iepriekšējā vakarā par alkoholiskiem dzērieniem. Iedzeršana var iziet ārpus kontroles un naudas vērtība samazināties, taču nākamā dienā kauns atzīties par saviem tēriņiem ģimenei un laulātajiem. Aptuveni 7% respondentu atzina, la slepenie izdevumi ir alkohola patēriņa iespaidā.

Drēbes un aksesuāri

Pienācīgs skapis, tā, ka liekas viss pietiekoši var izmaksāt ļoti dārgi. Lai gan tu vari veikt darījumus par lētākām summām, dažreiz vēlme paspīdēt citu vidū ir lielāka un, protams, dārgāka. Lai gan mēs zinām, cik maksā apģērbs, daudzi pat nenojauš, ka summas ir tik lielas. Aptuveni 7% aptaujātie slepeni tērē naudu drēbēs un aksesuāros.

Tehnoloģijas

Tu vēlies jauno iPhone, MacBook vai ko citu, neatkarīgi no tā, vai tev jau ir tāds viens? Vai pašreizējā ierīce darbojas perfekti? Tad protams, var sagribēties noslēpt šādas izmaksas, jo tām šķiet nav pamatojuma. Astoņi procenti no visiem aptaujātajiem atzina, ka tieši slēpj izdevumus, ko izdod par tehnoloģijām.

Ēdiens

Ēšana dārgos restorānos, tikšanās ar draugiem, pasēdēšana ar kolēģiem un daudzas citas reizes, kad pārtērējamies ēdienu izmaksām – tās bieži vien vēlamies noslēpt no saviem tuvajiem licuadora pequeña. Šādus izdevumus cenšas noslēpt vismaz trešā daļa no iedzīvotājiem.

Azartspēles

Azartspēles ir ļoti grūti pamatot un izskaidrot saviem ģimenes locekļiem. It īpaši, ja tā ir patiešām nopietna ietekme uz kopējo budžetu. Azartspēles, kur visbiežāk tiek iztērēta nauda ir spēļu automāti un pokers. Aptuveni puse no respondentiem ( 41% ) atzina, ka ir iztērējuši naudu azartspēlēs, bet tur to noslēpumā no savas ģimenes.

Cigaretes

Cigaretes ir dārgas, un šķiet nākotnē paliks arvien dārgākas. Taču, ja kādam ir izteikta atkarība no cigaretēm, tad tās tiks pirktas neatkarīgi no summas. It īpaši, ar katra gada apsolījumiem atmest šo kaitīgo ieradumu – cigarešu iegāde veido vislielāko slēpto izmaksu procentuālo skaitu. Šādi cilvēki ir 44% no respondentiem.